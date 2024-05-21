'Tüm emeklileri Tandoğan Meydanı'na bekliyorum'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sayın Bahçeli; CHP, bir siyasi davaya 'siyasi' diyor diye normalleşmeye bir şey olmaz. Ama Türkiye normalleşecekse, sokak ortası cinayetlerine kimse sahip çıkmayacak. Türkiye normalleşecekse, hiçbir siyasinin böylesi bir durumda sorgulanma, yargılanmasının önünde kimse kalkan olmayacak. Türkiye normalleşecekse, MHP normal bir siyasi çizgide kalacaksa; bu ayıptan MHP de kurtulacak, Türkiye de kurtulacak" dedi.

. Özel, Kobani davasını siyasi bir dava olarak nitelendirdiğini ve dava için hazırlanan iddianamenin siyasilerin dikte etmesiyle oluşturulduğunu söyledi. Özel, sanıkların 6-8 Ekim olaylarında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Yasin Börü'nün öldürülmesinden sorumlu tutulduğunu belirterek, "Yargılama yapıldı, bitti; ne Demirtaş ne bir başkası ne bir siyasetçi, Yasin Börü'nün ölümüyle bağlantılı bulunmadı. Hiçbirisi, insanların hayatını kaybetmesine söz konusu olan o süreçle ilgili ceza almadı. Attıkları tweet'lerden, başka zamanlarda kullandıkları ifadelerden dolayı ceza aldılar ve aslında kararı veren hakim, cezaları verdiği yerle yükü sırtından attı. Dedi ki: Ne Erdoğan'ın ne AK Parti sözcülerinin ne MHP'lilerin bu konuda söylediği iddiaların hiçbirisinden ceza vermiyorum. Birçok kişi salıverildi, birçok kişiye verilen ceza yattığına yetti, çıktı ama Sayın Demirtaş, Yüksekdağ ve bazılarına da çok ağır cezalar verdiler. Bu cezalar aslında Erdoğan'ın siyasi adres demesiyle uyumlu ve Erdoğan'ın yatsın dediklerini yatıran, Erdoğan'ın kendi vicdanında mahkum ettiklerine ceza veren ama cezaları konuşmalardan veren, İstinaf, Yargıtay olmadı Anayasa Mahkemesi'nin bal gibi bozacağı bir kararı, mahkeme heyeti verdi; sorumluluğu siyasilerin sırtına bıraktı. Bu davanın hukuki olmadığını hep söyledik, siyasi olduğunu ifade ettik, etmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

'BU İKİSİNİN BU SİSTEKİ PAYI NEDİR'

Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında kendisine sorduğu 4 soruyu hatırlatan Özel, "Bugün Sayın Bahçeli, Kobani mahkeme kararlarına siyasi kararlar dememizin normalleşmeye aykırı olduğunu söylemiş. Bana da dört tane anormal soru sormuş. Ben ona saat sormayınca, o bana soru sormuş. 4 tane soruyu okumaya utanırım. Soruların içinde 'Kürdistan kurulsun mu, ne diyorsun' gibi böyle şeyler var. Sayın Bahçeli dönmüş, bunları prompterdan okumuş. Ben o promptera bunları, kimin yazdığını biliyorum. O meşhur ikili var, MHP örgütünün illallah dediği ikili. Gerçek MHP'lilerin tüylerini diken diken yapan ikili. Sayın Bahçeli, size bu soruları yazan o arsız metin yazarları var ya, şu 4 soruya cevap versinler; bakalım. Bu iki kişinin isimleri, Sinan Ateş cinayeti iddianamesinden nasıl ve kimler tarafından ayıklanmıştır. Ülkü Ocakları genel başkanlığı yapmış bir ismin sokak ortasında ölümünden sonra, 'kimse tweet atmayacak, cenazeye gitmeyecek, taziye bildirmeyecek' diyen hangi ikilidir. Bu talimatı, bütün partiye hangi ikili yaymıştır? Tetikçiyi kaçıran aracın fotoğrafları açığa çıkıp, Ülkü Ocakları Genel Başkanı'na bu aracın ceza yemeyecek, trafikte durdurulmayacak bir statüye kavuşturulmasına hangi ikisi ya da ikisinden hangisi katkı sağlamıştır? 'İran Cumhurbaşkanının ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanmalıdır' diye bugün promptera yazanlar, Sinan Ateş davasının üzerine sis çöktürürken; bu ikisinin bu sisteki payı nedir? Yoksa bu sisin kendisi bizatihi bu ikisi midir? Bu dört soruyu cevaplayın, benim dört soruya bakarız" dedi.

'İKİSİNE DE YAZIKLAR OLSUN'

Sinan Ateş cinayetinin ardından MHP'lilerin tutumunu eleştiren Özel, "Bir partinin evladı, Ülkü Ocakları'nın başkanı sokak ortasında öldürülecek, partiyi temsilen bir kişi tweet atmayacak. Günlerce, haftalarca partiden istifalar olacak. Size inanıp, peşinden yürüyenler bıyıklarını kazıtacaklar, sonra bu ikisiyle nasıl bir irtibat, nasıl bir bunlara mecburiyet varsa; koskoca parti, bu iki mensuba esir edilecek. Yazıklar olsun ikisine de. Sayın Bahçeli; CHP, bir siyasi davaya 'siyasi' diyor diye normalleşmeye bir şey olmaz. Ama Türkiye normalleşecekse, sokak ortası cinayetlerine kimse sahip çıkmayacak. Türkiye normalleşecekse, hiçbir siyasinin böylesi bir durumda sorgulanma, yargılanmasının önünde kimse kalkan olmayacak. Türkiye normalleşecekse, MHP normal bir siyasi çizgide kalacaksa; bu ayıptan MHP de kurtulacak, Türkiye de kurtulacak" diye konuştu.

'TÜM EMEKLİLERİ TANDOĞAN MEYDANI'NA BEKLİYORUM'

Ardından CHP'nin 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da gerçekleştireceği, ' Büyük Emekliler Mitingi' için çağrıda bulunan Özel, "5 yılda emeklilerin huzurevlerine başvuru oranı yüzde 41 artmış. Bunlar, gelmeden önce emeklilerin maaşı 1,5 asgari ücretti. En düşük emekli maaşına 8 çeyrek altına alırken; 2,5 çeyrek altın aldıran anlayış, her ay emeklinin cebinden 5,5 çeyreği çalan anlayış. Şimdi emekliyle yüz yüze gelmenin zamanı geldi. Pazar günü Tandoğan Meydanı'na bütün emeklileri, emekçileri, emeklilere sahip çıkan herkesi bekliyoruz. Eğer o meydanda beklenenden az insan olursa, hemen hazırlar, 'Demek ki emekliler şikayetçi değillermiş' diyecekler. Ben o meydanda olacağınızı biliyorum" dedi.