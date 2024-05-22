T.C. ÇUBUK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/47 Esas

T.C. ÇUBUK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) Davası nedeniyle; Mahkememizce verilen 31/01/2024 Tarih,2021/47 Esas ve 2024/168 Karar sayılı ilamı ile; Davalı 15913025590 T.C. Kimlik Numaralı, Ali ve Raziye oğlu, 10/04/1959 doğumlu, İbrahim KILIÇ' a yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemediğinden; Mahkeme kararının yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

DAVALI:

İBRAHİM KILIÇ - 15913025590