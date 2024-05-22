T.C. ÇUBUK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/47 Esas
T.C. ÇUBUK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) Davası nedeniyle; Mahkememizce verilen 31/01/2024 Tarih,2021/47 Esas ve 2024/168 Karar sayılı ilamı ile; Davalı 15913025590 T.C. Kimlik Numaralı, Ali ve Raziye oğlu, 10/04/1959 doğumlu, İbrahim KILIÇ' a yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemediğinden; Mahkeme kararının yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) Davası nedeniyle; Mahkememizce verilen 31/01/2024 Tarih,2021/47 Esas ve 2024/168 Karar sayılı ilamı ile; Davalı 15913025590 T.C. Kimlik Numaralı, Ali ve Raziye oğlu, 10/04/1959 doğumlu, İbrahim KILIÇ' a yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemediğinden; Mahkeme kararının yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
DAVALI:
İBRAHİM KILIÇ - 15913025590
İBRAHİM KILIÇ - 15913025590
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.