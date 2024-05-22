T.C. AKYURT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/236

KARAR NO : 2023/47

Davacı YASEMİN KAYA aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜ İLE,

Ankara İli Akyurt İlçesi Güzelhisar Mahallesi 1685 Ada 4 parsel sayılı taşınmazın alınan bilirkişi kurulu raporundan ve gelen yazı cevaplarından anlaşıldığı üzere, taşınmaz üzerindeki ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesi mümkün olmadığından taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN, VARSA ÜZERİNDEKİ TÜM MUHTESAT VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE BİRLİKTE, SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluklarında gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize sunulacak dilekçeyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 02/03/2023

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.