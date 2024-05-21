İbrahim Reisi’nin cenazesi, Tebriz’den ayrıldı

İran Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, helikopter kazasında yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer yetkililerin cenazelerinin, ülkenin başkenti Tahran’a gitmek üzere Tebriz’den ayrıldığı ifade edildi. Görüntülerde, Reisi ve diğer yetkililerinin tabutlarının İran ordusu askerlerince taşındığı görüldü.