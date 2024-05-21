ANKARA KULÜBÜ DERNEĞİ’NİN GENEL KURULU

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, "Ankara Kulübü Derneği Olağan (Seçimli) Genel Kurul Toplantısı" gününün yaklaştığını belirterek, tüm üyelere genel kurula katılma çağrısında bulundu.
Özaslan davet mesajında; "Olağan genel kurul hazırlıklarımız devam ediyor. Ankara Kulübü Derneği'mizin 2021-2022-2023 yılları dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 26 Mayıs 2024, Pazar günü Saat: 10.00'da genel merkezin bulunduğu Ankara Konağı'nda toplanacaktır.” dedi.
ATATÜRK’ÜN KURDUĞU DERNEK
Metin Özaslan, genel kurulda, yönetime ait son üç yıllık çalışma raporu ile aynı döneme ilişkin tüm faaliyetlerin üyelerin bilgisine ve onayına sunacağını belirterek “ Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle 1925 yılında kurulmuş, Seymenlik ve Bacıerenlik geleneği başta olmak üzere tarihi kültürel değerlerimizi yaşatan Ankara'nın en köklü ve büyük sivil temsilcisi Ankara Kulübümüze ilişkin önemli konular konuşulup, önemli gündem maddeleri karara bağlanacağı için değerli üyelerimizin görüş, değerlendirme ve oyları genel kurulumuza zenginlik katacaktır. Geleceğe yönelik yol haritasının şekilleneceği; birlik ve beraberlik anlayışı ve dayanışma ruhu ile anlam kazanacak Ankara Kulübü Derneğimizin olağan genel kurul toplantısına tüm üyelerimizi davet ediyor, destek ve katılımlarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.