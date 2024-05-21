Mesut Özil'den Büyükekşi'ye ziyaret

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Mesut Özil, Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde A Milli Takımımız için başarı dileklerini iletti.

Ziyaretin sonunda Başkan Büyükekşi, Mesut Özil'e üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti.