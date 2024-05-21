- Spor

Mesut Özil'den Büyükekşi'ye ziyaret

Eski futbolcusu Mesut Özil, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi makamında ziyaret etti.

Mesut Özil'den Büyükekşi'ye ziyaret mask

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Mesut Özil, Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde A Milli Takımımız için başarı dileklerini iletti.

Ziyaretin sonunda Başkan Büyükekşi, Mesut Özil'e üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti.

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21 May 2024 - 14:06 DHA - Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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