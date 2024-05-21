Mamak’ta Hıdırellez Coşkusu

Mamak Belediyesinin Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı, Alevi Ocakları Federasyonu, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlediği Hıdırellez Şenlikleri coşkuyla kutlandı. Baharın, bolluğu ve bereketin müjdecisi olarak kabul edilen şenlik kapsamında Hüseyin Gazi Türbesi’nde gerçekleşen şenliğe, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Doğan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Renkli görüntülere sahne oldu
Renkli görüntülere sahne olan şenliğe, Turnalar Sanat Kulübü semah gösterileriyle damga vururken, Alevi- Bektaşi Cemevi personellerinin deyişleri ve semahları da
büyük alkış aldı. Program sonunda katılımcılara aşure ikram edildi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Doğan, Hıdırellez’in
yüzyıllardır devam eden köklü bir gelenek olduğunun altını çizerek, “Bu güzel gün, tüm dünyaya uğur getirsin. Hıdırellez Bayramı kutlu olsun” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.