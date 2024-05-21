"Mehmet Şimşek fiili başbakan gibi"

Murat Yetkin, bugünkü yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için, "Şimşek yetkisi olmasa de etkisi olan bir başbakan gibi. Bu etki özellikle Haziran ve Temmuz aylarında çetin bir sınamadan geçecek. Bürokrasideki bazı makam sahiplerinin Kamuda Tasarruf önlemlerinin kenarından dolaşmak için alelacele makam araçlarının hizmet sözleşmelerini üç yıl kuralından etkilenmeyecek şekilde yenilediği haberlerini okumuşsunuzdur. Tasarruf önlemlerine en ciddi direnişin bürokratik makam sahiplerinden gelmesi zaten bekleniyordu. Ama önümüzdeki iki aydaki çetin sınavlar daha farklı. Kamu İhale Yasası düzenlemeleri ile Vergi Reformu düzenlemelerinin Meclis’e gelmesi bekleniyor. 2001 mali krizi sonrası Kemal Derviş reformlarıyla getirilen kamu İhale Yasasında her bir önemli ihaledeki müteahhitlerin ihtiyaçlarına göre yapılan değişiklikleri saymayı ben 192’de bıraktım. Şimşek’in önerilerine TBMM’de, şuraya yazıyorum, muhalefet partilerinden AK Parti Grubundan muhalefet gelme ihtimali var. Keza Şimşek’in vergi denetiminin sıkılaştırılması ve vergi muafiyetlerinin azaltılması önerisinin de Temmuz sonuna dek TBMM’den çıkması gerekiyor; çok kolay olmayacak. O nedenle yetki Erdoğan’da olsa da Şimşek’in başbakan etkisini kullanması gerekecek." ifadelerine yer verdi.