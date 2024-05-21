Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Afrika'dan gelen toz taşınımı Çarşamba gününden itibaren Türkiye'de etkili olacak. Vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edilirken, sıcaklıkların artacağı da belirtildi.