Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Afrika'dan gelen toz taşınımı Çarşamba gününden itibaren Türkiye'de etkili olacak. Vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edilirken, sıcaklıkların artacağı da belirtildi.
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Türkiye'de etkili olacak
Meteoroloji kaynaklarına göre, Afrika'dan gelen toz taşınımı Türkiye'de etkili olacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.