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İran'da Seçim Tarihi Belli Oldu!

Reisi'nin vefatının ardından merak konusu olan İran Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin tarihi belli oldu. Yapılan açıklamada seçimin 28 Haziran'da gerçekleşeceği açıklandı.

İran'da Seçim Tarihi Belli Oldu! mask

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünün ardından geçici Cumhurbaşkanı Muhbir, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve  Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ile Cumhurbaşkanlığı Seçimi tarihinin belirlenmesi için görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre  İran Cumhurbaşkanlığı Seçimi  28 Haziran'da yapılacak.

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21 May 2024 - 13:36 Ankara- Dünya

Mahreç  Melisa Sapaz

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