İran'da Seçim Tarihi Belli Oldu!

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünün ardından geçici Cumhurbaşkanı Muhbir, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ile Cumhurbaşkanlığı Seçimi tarihinin belirlenmesi için görüşme gerçekleştirdi.
Yapılan açıklamaya göre İran Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Haziran'da yapılacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.