Trabzon'da vahşet! Tekmelediği kediyi ezerek öldürdü, fırlattı

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin İrfanlı Mahallesi Kalyon mevkisinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, sokakta elektrik trafosunun bulunduğu çimenlik alandaki yavru kediye birçok kez tekme attı. Saldırgan ayağıyla da ezdiği kediyi öldürdü. Bir süre çevredeki istinat duvarı üzerinde oturan saldırgan, aynı bölgeye yeniden gelerek, öldürdüğü kediyi eline alarak uzağa fırlattı. O anları, çevredeki bir apartman sakini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), kayda alınan görüntüyü sosyal medya hesaplarından “Bu sefer katil Of-Kalyon’da. Hayvana karşı şiddet artıyor. İnsanoğlu öldürmeyi hayvanda deneyip, sonra insana yöneliyor. Bu tür kişiler önce hapse atılmalı sonra rehabilite edilmeli. Kediyi acımasızca öldürdü” notuyla paylaştı.
Mahalle sakinleri ve TRAHAYKO’nun şikayeti üzerine saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, yaşananlara tepki göstererek, failin biran önce yakalanmasını ve şiddetin her türlüsünün sona ermesini istedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.