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Trabzon'da vahşet! Tekmelediği kediyi ezerek öldürdü, fırlattı

Trabzon'da kimliği belirsiz bir kişinin, tekmeleyip, ezerek öldürdüğü yavru kediyi fırlattığı anlar, cep telefon kamerasıyla kaydedildi.

Trabzon'da vahşet! Tekmelediği kediyi ezerek öldürdü, fırlattı mask
Trabzon'da vahşet! Tekmelediği kediyi ezerek öldürdü, fırlattı
Trabzon'da vahşet! Tekmelediği kediyi ezerek öldürdü, fırlattı
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Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin İrfanlı Mahallesi Kalyon mevkisinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, sokakta elektrik trafosunun bulunduğu çimenlik alandaki yavru kediye birçok kez tekme attı. Saldırgan ayağıyla da ezdiği kediyi öldürdü. Bir süre çevredeki istinat duvarı üzerinde oturan saldırgan, aynı bölgeye yeniden gelerek, öldürdüğü kediyi eline alarak uzağa fırlattı. O anları, çevredeki bir apartman sakini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), kayda alınan görüntüyü sosyal medya hesaplarından “Bu sefer katil Of-Kalyon’da. Hayvana karşı şiddet artıyor. İnsanoğlu öldürmeyi hayvanda deneyip, sonra insana yöneliyor. Bu tür kişiler önce hapse atılmalı sonra rehabilite edilmeli. Kediyi acımasızca öldürdü” notuyla paylaştı.

Mahalle sakinleri ve TRAHAYKO’nun şikayeti üzerine saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, yaşananlara tepki göstererek, failin biran önce yakalanmasını ve şiddetin her türlüsünün sona ermesini istedi.

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21 May 2024 - 13:22 DHA Trabzon- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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