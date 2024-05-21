21 May 2024 - 13:12- Gündem G:

Trafik polisinin üzerine otomobil süren sürücün cezası belli oldu

Aksaray'da trafik polisinin üzerine otomobilini süren ve gözaltına alınan sürücü Ardahan A. (20) ile babası Mustafa A. (52) serbest bırakıldı. Sürücü ile araç sahibi babasına 28 bin lira ceza uygulandı.

Trafik polisinin üzerine otomobil süren sürücün cezası belli oldu mask
Trafik polisinin üzerine otomobil süren sürücün cezası belli oldu
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Olay, dün saat 13.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Otomobilini hatalı şekilde park eden sürücü Ardahan A.’yı görevli trafik polisi uyardı. Ardahan A., trafik polisi ile tartışmaya başladı. Sürücü, otomobilini bir akrabasının alacağını belirterek hatalı park konumunda bıraktı. Trafik polisinin ikinci uyarısı üzerine olay yerine sürücünün babası Mustafa A. geldi. Bu kez de babası Mustafa A. ile trafik polisi arasında tartışma devam etti. Trafik polisinin takviye ekip istemesi ile tartışma büyüdü. Sürücü Ardahan A., otomobilini trafik polisinin üzerine sürdü. Takviye gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sürücü Ardahan A. ile babası Mustafa A., gözaltına alındı. Trafik polisi kendisine hakaret eden 2 kişi hakkında şikayetçi oldu. Jandarma karakolunda ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı. Yaşanan olaylar cep telefonu kamerasına yansıdı.

'Dur ihtarına uymama', 'Hatalı park' ve çeşitli maddelerden sürücü ile araç sahibi babasına toplam 28 bin lira para ceza uygulandı.

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21 May 2024 - 13:12 DHA Aksaray- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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