Engelli memur sayısı açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2002'den bugüne kadar istihdam edilen engelli sayısını tam 12 kat artırdık. Yürüttüğümüz çalışmalarla bugün engelli memur sayısı 68 bin 396'ya ulaştı" dedi.

Ankara'da 'Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu' toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Bakan Göktaş, engellilere yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve bakanlık temsilcileri katıldı. Göktaş, toplantı başlanmadan önce devlet koruması altında yetişen bedensel engelli milli bilek güreşi sporcusu Oya Aydın ile sohbet etti. Göktaş, yapılan toplantıların engelli vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını değerlendirme fırsatı sunduğunu belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak adına esas aldığımız temel ilkelerden biri, erişilebilirliktir. Erişilebilirlik, engelli bireylerin haklarının korunmasında ve toplumsal hayata bağımsız bir şekilde katılmalarında kilit bir öneme sahiptir. Tabii ki erişilebilirlik sadece fiziki yapılarla sınırlı değildir. Bugün pek çok ürün ve hizmete erişim, dijital yollarla sağlanabiliyor. Böyle bir dönemde engelli bireyler için de yenilikçi, kişiselleştirilmiş ve sürdürülebilir çözümler sunan teknolojinin kullanımı kaçınılmaz bir gerçektir" diye konuştu.

'EĞİTİMLERİ YOĞUN ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ'

Göktaş, engelli vatandaşlar için dijital erişilebilirliğin geliştirilmesi ihtiyacının olduğunu anlatarak, "Bu nedenle bugünkü toplantımızın gündem maddelerinden birini 'Kamu Kurumlarının Web Erişilebilirliği' olarak belirledik. 2005 yılında çıkarılan Engelli Kanunu'nda bilgi ve iletişim teknolojilerinin erişilebilir olması tüm kurumlar için zorunlu hale getirilmişti. 2009 yılında taraf olduğumuz 'Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme' ile de bu durum devletimiz için bir yükümlülük haline geldi. Bu doğrultuda bakanlık olarak erişilebilirliğin sağlanması ve teşvik edilmesi için farkındalık ve eğitim çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanımızın 2020 yılını 'Erişilebilirlik Yılı' olarak ilan etmesi, erişilebilirliğin yaygınlaştırılmasına önemli bir ivme kazandırdı. Engellilik alanındaki yol haritamız ise yine Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 Aralık 2021 Dünya Engelliler Günü'nde ilan ettiği 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi oldu" dedi.

'İSTİHDAM, HER ZAMAN ÖNCELİKLİ HEDEFLERİMİZDEN BİRİ'

Engellilerin istihdamı konusunun da bir diğer gündem maddesi olduğunu vurgulayan Göktaş, "Engelli bireylerin istihdamını artırmak, her zaman öncelikli hedeflerimizden biridir. Bildiğiniz üzere engelli bireylerin istihdamında ana yöntemimiz, kota yöntemidir. Engelli bireylerin memur olarak yerleştirilmeleri ise 2012 yılından beri EKPSS; Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yürütülüyor. En son 19 Şubat'ta 2 bin 114 kişiyi kamu kurumlarına yerleştirdik. Diğer yandan atama işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda 2002'den bugüne kadar istihdam edilen engelli sayısını tam 12 kat artırdık. Yürüttüğümüz çalışmalarla bugün engelli memur sayısı 68 bin 396'ya ulaştı. Bu konuda önemli bir yol katetmiş olsak da engelli bireylerin çalışma hayatına ilişkin iyileştirmemiz gereken hususlar var. Bu hususlardan biri, engelli bireylerin çalışma hayatında etkin bir şekilde yer alabilmeleri için toplumda engellilik konusunda farkındalığının artırılmasıdır" açıklamasında bulundu.