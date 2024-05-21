Baba katiline 11 yıl 8 ay hapis cezası

Adana'da eşinden boşanma aşamasındaki babası Mustafa Alto’yu (46) ağabeyi Kadir Alto’nun (25) ‘hadi indir’ talimatı sonucu av tüfeği ile vurarak öldürdüğü iddia edilen M.A.A.(17), 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cinayete azmettirmekten ağabeyleri Kadir Alto 17 yıl 6 ay, Kemal Alto (24) 9 yıl 5 ay 10 gün, kuzeni Emrullah Özdemir (27) 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mustafa Alto, 2018'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıdan yaralı kurtulmuştu.

Seyhan ilçesinin Gülbahçesi Mahallesi’nde oturan oto galerici Mustafa Alto iddiaya göre, eşinden boşanmak için ayrı yaşamaya başladı. 2 yıldır eşinden ayrı olan Alto’nun Mersin’de başka bir kadınla birlikte yaşamaya başlaması üzerine çocukları Kadir ve Kemal ile arasında maddi nedenle anlaşmazlık çıktı. 17 Mart 2022’de babalarının Adana’da annelerinin oturduğu eve geldiğini öğrenen Kadir, Kemal, kardeşleri M.A.A. ve kuzenleri Emrullah Özdemir’i de yanlarına alarak buraya gitti. Kardeşler babalarının aşağıya inmesini istedi. Aşağı inen Mustafa Alto, oğlu Kadir’e "Benden ne istiyorsun, ben sana dükkan verdim malımı verdim, benden daha ne istiyorsun" demesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

‘SENİ ÖLDÜRÜRÜM’

Tartışma sırasında Kadir Alto, babasına, "Seni öldürürüm, senin canını alırım" diyerek tehditte bulundu. Daha sonra Kadir Alto yanındaki tabancayı çıkartıp babasının göğsüne dayadı, olay yerindeki bir kişi Kadir Alto’yu itekledi. Bu sırada Alto, tabancayla havaya birkaç el ateş ettikten sonra elinde av tüfeği bulunan kardeşi M.A.A.'ya "Hadi indir" diyerek babasına ateş etmesini istedi. Ağabeyinin talimatı üzerine M.A.A., tüfekle babasına 2 el ateş etti. Bacağından yaralanan Mustafa Alto kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından yapılan soruşturmada Abdullah Y. ve Mustafa Ç.’nin olay yerini gören kendilerine ait hurdacı dükkanındaki kamera görüntülerini sildikleri öne sürüldü.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Kadir, Kemal, M.A. kardeşler ile kuzenleri Emrullah Özdemir ve olay sırasında güvenlik kamera görüntülerini sildikleri öne sürülen çevredeki iş yeri sahipleri tutuksuz Abdullah Y.,ve Mustafa Ç., hakkında Adana 7.Ağır Ceza Mahkemesi’nde üstsoydan akrabayı kasten öldürme, suç delillerini yok etme suçlarından açılan dava karara bağlandı. Karar duruşmasında, oğlu öldürülen Leyla Alto, sanık torunlarından şikayetçi oldu. Avukatı da, cinayetin planlı olduğunu öne sürüp, “Maktulü Adana’ya getirmek için hareket edilmiştir. Kadir’in sıktığı silah yok, kovanlar yok, kamera kaydı yok. Tüm sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

ÜZERİME GELİNCE AYAĞINA ATEŞ ETTİM

Son savunmaları sorulan sanıklardan M.A.A., “Böyle tatsız bir olay yaşandığı için çok pişmanım, kendim gittim teslim oldum. Üzerime gelince ayağına doğru ateş ettim. Yaralama kastıyla bile ateş etmedim” dedi. Kardeşine babasını öldürmesi için talimat verdiği iddia edilen Kadir Alto ise suçlamayı kabul etmeyerek, “Benim amacım kardeşlerimi alıp geri çekmekti. Ben gittiğimde olay olmuştu. Olayı gerçekleştirmek için maktulü Adana’ya getirdiğimiz hususu doğru değildir” diyerek beraatını ve tahliyesini istedi.

‘KARDEŞİMİZİN BABAMIZA BİR ŞEY YAPMASINI ÖNLEMEKTİ’

Kemal Alto da, 27-28 aydır tutuklu olduklarını ifade ederek, “Olay yerine gitmemizin tek sebebi kardeşimiz ve babamızın birbirine bir şey yapmasını önlemekti. Mağdur durumdayız” diye ifade vererek beraatını talep etti. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, 11 YIL 8 AYA İNDİ

Mahkeme heyeti, babasını öldüren M.A.A.’yı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Cezası daha sonra, eylemini haksız tahrik altında işlemesi, yaşının küçük olması ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına indirildi. Heyet, cinayete azmettirmekten Kadir Alto’yu 17 yıl 6 ay, Kemal Alto’yu 9 yıl 5 ay, Emrullah Özdemir’i ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Alto kardeşlerin tutukluluklarının devamına, Özdemir’in ise yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrolle tahliyesine karar verildi. Güvenlik kamera görüntülerini sildikleri iddia edilen Abdullah Y, ve Mustafa Ç., ise delil yetersizliğinden beraat etti.

4 YIL ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIDAN YARALI KURTULMUŞTU

Oğlu tarafından öldürülen Mustafa Alto, 3 Mart 2018'deki olayda, Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 2447 Sokak'ta 01 GM 108 plakalı otomobiliyle giderken kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Alto, karın boşluğuna ve sırtına isabet eden iki kurşunla yaralandı. Otomobilinin hızını kesmeyen Alto, yaklaşık 1 kilometre uzaktaki Akıncılar Polis Merkezi'ne gitti. Mustafa Alto, kapıda nöbet tutan polislere saldırıya uğradığını ve yaralandığı söyleyerek yardım istedi. Hastanede götürülen Alto, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.