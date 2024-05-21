"Tarımın Başkenti Mamak"

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ekolojik Köy en doğal ürünleriyle hizmetlerine devam ediyor. Mamak Belediyesi tarafından yapılan paylaşımla, Ekolojik Köy'e doğal yaşamı seven herkes davet edildi.

Mamak Belediyesi'nin paylaşımı şu şekilde; "İnsan emeğinin üreten güce dönüştüğü Ekolojik Köy, geleneksel köy yaşamını adeta turizme de açan tarım cenneti. Üreticinin tarlasından, tüketicinin sofrasına en doğal ürünlerin adresi Ekolojik Köy'e doğal yaşamı seven herkesi bekleriz."