"Tarımın Başkenti Mamak"

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ekolojik Köy en doğal ürünleriyle hizmetlerine devam ediyor. Mamak Belediyesi tarafından yapılan paylaşımla, Ekolojik Köy'e doğal yaşamı seven herkes davet edildi.
Mamak Belediyesi'nin paylaşımı şu şekilde; "İnsan emeğinin üreten güce dönüştüğü Ekolojik Köy, geleneksel köy yaşamını adeta turizme de açan tarım cenneti. Üreticinin tarlasından, tüketicinin sofrasına en doğal ürünlerin adresi Ekolojik Köy'e doğal yaşamı seven herkesi bekleriz."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.