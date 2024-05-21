6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.