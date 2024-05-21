Mısır’ın İsmaili şehrinde 18-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda, Bursalı sporcu altın madalya kazandı. 3 bin metre engellide piste çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Pelinsu Şahin, 9.58.41’lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, böylece kendisinin en iyi sezon derecesini de elde ederken, başarısını altın madalyayla taçlandırdı. Pelinsu Şahin’i elde ettiği dereceden dolayı tebrik eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın, "Sporcularımızın yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarı kazanması bizleri gururlandırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in önderliğinde Bursa sporunu daha ileri taşımak, şampiyon sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Şampiyon sporcumuz Pelinsu Şahin’i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
- Spor
Pelinsu Şahin, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı
Mısır’da düzenlenen U23 Atletizm Akdeniz Oyunları’nda Pelinsu Şahin, 3 bin metre engelli koşuda altın madalya kazandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.