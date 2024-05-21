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Pelinsu Şahin, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı

Mısır’da düzenlenen U23 Atletizm Akdeniz Oyunları’nda Pelinsu Şahin, 3 bin metre engelli koşuda altın madalya kazandı.

Pelinsu Şahin, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı mask

Mısır’ın İsmaili şehrinde 18-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda, Bursalı sporcu altın madalya kazandı. 3 bin metre engellide piste çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Pelinsu Şahin, 9.58.41’lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, böylece kendisinin en iyi sezon derecesini de elde ederken, başarısını altın madalyayla taçlandırdı. Pelinsu Şahin’i elde ettiği dereceden dolayı tebrik eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın, "Sporcularımızın yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarı kazanması bizleri gururlandırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in önderliğinde Bursa sporunu daha ileri taşımak, şampiyon sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Şampiyon sporcumuz Pelinsu Şahin’i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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21 May 2024 - 12:09 DHA Bursa- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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