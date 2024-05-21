Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Bartın-Karabük yolunun Kurtköy mevkisinde meydana geldi. Karabük istikametine giden Zeki Çakır (58) yönetimindeki 74 AAZ 840 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçen Kadir Dalga adlı çocuğa çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çocuğun yakınları da haber alıp kaza yerine geldi. Çocuğun ailesinin olası saldırısından kurtulmak için bir akaryakıt istasyonuna sığınan otomobilin sürücüsü Çakır, jandarma tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralanan Kadir Dalga, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.