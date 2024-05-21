Haluk Levent’in konserinde iyilik buluşması

Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen 47'nci Uluslararası Aksu Festivali kapsamında, Giresun Atatürk Meydanı'nda, Haluk Levent konser verdi. Binlerce Giresunlunun alanı doldurduğu konserde sahneye çıkan Levent, eski ve yeni eserlerinin yanı sıra türkü de seslendirdi. Haluk Levent, 30 yıl önce ameliyat olması için bir parkta konser verdiği Hayati Gedük ile buluştu. Sağlığına kavuşan Gedük'ü eşiyle birlikte sahneye çağıran Haluk Levent, kendisiyle o günler üzerine konuştu. 1995 yılından bu yana 20 ameliyat geçiren Gedük, sağlık durumunun iyi olduğunu belirti. Duygusal anların yaşandığı sahnede konuşan Levent "Hayati, küçücük bir çocuktu. Yaşadığı hastalığın tedavisi için çok sayıda zorlu ameliyat geçirmesi gerekiyordu. Ben de yardım konseri için Giresun’a gelmiştim. Ardından tüm tedavilerinin yapılmasını sağladık. Hayati, şimdi kocaman bir adam oldu, evlendi ve aile kurdu" dedi.

Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Haluk Levent, konserini elinde Türk bayrağı ile İzmir Marşı'nı okuyarak tamamladı.