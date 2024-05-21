Tebriz’de Reisi için cenaze töreni

İran Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs’ta Azerbaycan’daki resmi temaslarını tamamladıktan sonra ülkesine dönüş yaptığı sırada helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. Reisi’nin yanında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer de bulunuyordu. Helikopterin düştüğü bölgede yapılan kurtarma çalışmalarının ardından hayatını kaybeden yetkililerin cenazeleri, Tebriz kentine getirildi. İran halkı, Tebriz kentinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
İran hükümeti tarafından paylaşılan görüntülerde, tören için yoğun bir kalabalık oluştuğu görüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.