Gazze’ye 569 metrik ton yardım ulaştı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), yapılan açıklamada, “Bugüne kadar 569 metrik tondan fazla insani yardım, ortaklar tarafından dağıtılmak üzere geçici iskele üzerinden Gazze'ye ulaştırılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, BAE, Avrupa Birliği ve diğer birçok ortak bu insani yardımı bağışlamıştır. İskele, Filistin halkının acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için geçici bir çözümdür” denildi.