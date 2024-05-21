- Asayiş

FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Konya'da 2012-2013 yıllarında kamu kurumları personel alımlarına yönelik örgüt üyelerini yerleştirmek için usulsüzlük yaptıkları belirtilen FETÖ/PDY üyesi 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

FETÖ operasyonu: 5 gözaltı mask
FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Haber albümü için resme tıklayın

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmayla 2012-2013 yıllarında kamu kurumları personel alımlarına yönelik örgüt üyelerini yerleştirmek için usulsüzlük yapan FETÖ/PDY üyeleri tespit edildi. Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kodlama, mahrem imamlarla irtibat, beyan ve benzeri suçlara karıştığı tespit edilen 5 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

KOM Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

# fetö, Operasyon, ardından, edildi, Konya

21 May 2024 - 10:32 DHA Konya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL