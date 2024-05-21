FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmayla 2012-2013 yıllarında kamu kurumları personel alımlarına yönelik örgüt üyelerini yerleştirmek için usulsüzlük yapan FETÖ/PDY üyeleri tespit edildi. Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kodlama, mahrem imamlarla irtibat, beyan ve benzeri suçlara karıştığı tespit edilen 5 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
KOM Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.