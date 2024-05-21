Yunanistan'ın geri ittiği 14 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 18 Mayıs'ta Ayvacık ilçesi açıklarındaki bir lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisi alıp, harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik botu 'KB-20' gönderildi. Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği belirlenen 3'ü çocuk, 14 kaçak göçmen kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu Komutanlığı'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.