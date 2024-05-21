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Yunanistan'ın geri ittiği 14 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Türk kara sularına geri ittiği 3'ü çocuk, 14 kaçak göçmen kurtarıldı.

Yunanistan'ın geri ittiği 14 kaçak göçmen kurtarıldı mask
Yunanistan'ın geri ittiği 14 kaçak göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 18 Mayıs'ta Ayvacık ilçesi açıklarındaki bir lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisi alıp, harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik botu 'KB-20' gönderildi. Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği belirlenen 3'ü çocuk, 14 kaçak göçmen kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu Komutanlığı'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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21 May 2024 - 10:29 DHA Çanakkale- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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