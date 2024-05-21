- Asayiş

Dere kenarında ölü bulundu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde ot toplamak için evinden çıkan Ahmet Bozkurt’un (65), dere kenarında cansız bedeni bulundu.

Dere kenarında ölü bulundu mask

Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde dün sabah saatlerinde ot toplamak için evinden çıkan Ahmet Bozkurt’tan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede köylülerin de desteğiyle gece yarısına kadar süren arama çalışmasında Bozkurt, bir dere kenarında hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrolde Bozkurt’un hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Bozkurt’un cansız bedeni, otopsi için Karlıova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

# Dere, ölü, bir, soruşturma, ardından

21 May 2024 - 10:20 DHA Bingöl- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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