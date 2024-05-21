Avrupa Ligi’nde final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya temsilcisi Atalanta ile Alman takımı Bayer Leverkusen'in karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi final maçı, 22 Mayıs Çarşamba günü İrlanda'nın Dublin şehrinde yer alan Dublin Arena'da oynanacak müsabaka Exxen'de yayınlanacak. Maç saat 22:00'da oynanacak.
Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını ise Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi Slovak Ivan Kruzliak olacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.