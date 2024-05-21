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Avrupa Ligi’nde final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yarın gerçekleşecek. İtalya temsilcisi Atalanta ile Alman takımı Bayer Leverkusen final maçında karşılaşacak. Final maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler merak konusu oldu. Peki, Atalanta - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Ligi’nde final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? mask

İtalya temsilcisi Atalanta ile Alman takımı Bayer Leverkusen'in karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi final maçı, 22 Mayıs Çarşamba günü İrlanda'nın Dublin şehrinde yer alan Dublin Arena'da oynanacak müsabaka Exxen'de yayınlanacak. Maç saat 22:00'da oynanacak.

Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını ise Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi Slovak Ivan Kruzliak olacak.

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21 May 2024 - 10:05 Ankara- Spor

Mahreç  Melisa Sapaz

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