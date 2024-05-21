21 May 2024 - 10:05 - Spor

Avrupa Ligi’nde final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yarın gerçekleşecek. İtalya temsilcisi Atalanta ile Alman takımı Bayer Leverkusen final maçında karşılaşacak. Final maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler merak konusu oldu. Peki, Atalanta - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?