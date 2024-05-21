1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Saraçhane’de toplanarak Taksim’e yürümek isteyen kalabalık, güvenlik tedbiri alan polis ekiplerine saldırdı. Polis eylemcilere biber gazıyla müdahale ederken kalabalık bir süre sonra dağıldı. Saldırılarda 22 polis memuru yaralandı. Eylemlerin ardından, polise saldıran kişilerin tespit edilerek yakalanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 39 şüphelinin daha olaylara karıştığı tespit edildi. Şüphelilere yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 39 şüpheliden 27’si yakalanarak gözaltına alındı.
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1 Mayıs'ta polise saldıran 27 kişi gözaltına alındı
İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde tedbir alan polis ekiplerine taş ve sopalarla saldırdıkları tespit edilen 27 kişi daha yapılan operasyonla gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.