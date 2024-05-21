Yargı oyuncuları bir araya geldi

Veda vakti yaklaşırken duygularını Hürriyet Gazetesi’nden Hakan Gence ile paylaşan oyunculardan dizinin Ceylin’i Pınar Deniz “Karmaşık duygular içindeyim. Hayatımın en önemli devirlerinden biri kapanıyor” dedi. Bu kadar uzun soluklu bir işi başarıyla tamamladıkları için çok mutlu olduklarını belirten Kaan Urgancıoğlu ise birçok duyguyu bir arada yaşadığını ekledi. Buruk ve üzgün hissettiğini dile getiren Uğur Aslan da “Bir daha ne zaman görürüz birbirimizi diye içten içe keder doluyorum" diye konuştu. Uğur Polat ise “Üç sezon önce açtığımız Yargı sayfası bizde bıraktığı unutulmaz anılarla haftaya kapanıyor” dedi.

Oyuncular, 'Yargı dendiğinde aklınıza ne geliyor?' sorusuna da samimi cevaplar verdi.

Pınar Deniz “Ruhumu bu kadar büyüten, güzelleştiren başka bir hikâye hatırlamıyorum" Kaan Urgancıoğlu ise geçen üç sezon için “Hayatımın çok kıymetli üç yılı olacak" ifadelerini kullandı.

Uğur Polat Yargı’yı uzun zamandır alışılagelmiş dizi kalıplarının dışına çıkan bir proje olarak değerlendirdi. Uğur Aslan da “Yargı, herkes bütün iyi niyetiyle çabasını ortaya koyduğunda başarının çok da zor olmadığının ispatı” diye konuştu.

DENİZ: ‘ILCEY’ AŞKI BİR EFSANE BENİM İÇİN

İzleyicinin gönlünde taht kurdukları gibi sosyal medyayı da kasıp kavuran ILCEY aşkı ile ilgili de açıklama yapan oyunculardan Pınar Deniz “Gören gözlere teşekkür ediyorum. Daha iyisi olamazdı bence. Bu kadar engebeli yollardan geçip hâlâ beraber olabilmek gerçek bir bağlılığı gerektirir" dedi.

Kaan Urgancıoğlu ise “Çok iyi bir ikili olduk. Birbirine çok güvenen, iyi tanıyan, sırtını yaslayabilecek. Gerçek dostlar olduk" ifadelerini kullandı.

İZLEYİCİLERİMİZİN İLK KEZ REAKSİYONLARINA BİREBİR TANIKLIK EDECEĞİZ

26 Mayıs Pazar akşamı bilet gelirlerinin Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışlanacağı özel gece ile ilgili duygularını paylaşan oyuncular, “Finali seyircimizle beraber izleyecek olmak hepimizde ayrı bir heyecan yarattı. TEV yararına satışa çıkan biletlerin saatler içinde tükenmesi hepimizi çok mutlu etti. Hem final anına beraber şahit olacağız hem de gecenin geliri müthiş bir yere bağışlanacak. Tabii yayın öncesi çok güzel sürprizlerimiz var onlara” dedi.

Yargı heyecan dolu final bölümü ile 26 Mayıs Pazar akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.