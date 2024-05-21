İşte İstanbul barajlarında son durum!

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul'daki barajların son bir haftadaki doluluk oranları şu şekilde:

(15 Mayıs yüzde 82,57)-(16 Mayıs yüzde 82,46)

(17 Mayıs yüzde 82,24)-(18 Mayıs yüzde 82,1)

(19 Mayıs yüzde 81,88)-(20 Mayıs yüzde 81,71)

(21 Mayıs yüzde 81,56)