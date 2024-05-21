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Polisten kaçarken 100 metrelik uçuruma yuvarlandı

Antalya Kumluca'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki 2 kişi halatlarla kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Polisten kaçarken 100 metrelik uçuruma yuvarlandı mask
Polisten kaçarken 100 metrelik uçuruma yuvarlandı
Polisten kaçarken 100 metrelik uçuruma yuvarlandı
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Kumluca ilçe merkezinde dün saat 23.30 sıralarında 07 FH 507 plakalı otomobilin sürücüsü, trafik kontrol uygulamasında polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü sürücü, otomobiliyle kent merkezinden çıkarak Karacaören Mahallesi yoluna girdi. Çayağzı mevkiine geldiğinde sürücünün virajda kontrolünü kaybettiği otomobil, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Polis ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Murat Uyar ile beraberindeki Hüsne Elmas ve Suriye uyruklu Heyse Muhammet'in yaralandığı belirlendi.

Yaralıları kurtarmak için ekipler ve mahalle halkı seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu yaralılar, uçurumdan halatlarla çıkarılarak ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürüldü.

Sürücü Murat Uyar'ın alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı için polisten kaçtığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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21 May 2024 - 09:57 DHA Antalya- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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