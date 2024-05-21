"Adalet istiyoruz, susma!"

2 Haziran saat 13:00'da İstanbul Yenikapı'da Adalet Mitingi düzenlenecek. Çocuk, kadın, Hayvan ve Doğa Yaşam hakkı için düzenlenecek mitinge, Ankara Patiliköy'de destek verecek.

Miting için Ankara'dan ücretsiz otobüsler kalkacak. Konuyla ilgili Ankara Patiliköy'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tüm vatandaşlar mitinge çağrıldı.

Patiköy tarafından yapılan paylaşım şu şekilde; "Bu son miting son çıkış. Uyutulma toplama yok edilme.. hepsi yüreğimizi yakıyor. Üç beş trol hesabı dikkate almayacaklar. Hayvanseverlerin gür sesini elbet duyacaklar. Doğru olanı bizlerden dinlemeleri gerek. 2 haziranda İstanbul mitingine Patiliköy olarak desteğiz. Orada olacağız. Lütfen en önemli işiniz bu olsun. Mitinge katılın. Ankara'dan ücretsiz otobüslerimiz kalkacaktır. Bilgi için fotodaki numaraları arayınız. O gün sen yoksan eksik kalırız. Şimdi değilse ne zaman hayvanların sesi olacağız. Bizi seven inanan yıllardır destek veren tüm dostlarım o gün İstanbul Yenikapıda olalım. Lütfen bahaneniz olmasın. Katılım bekliyoruz"