Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Olay, Pendik Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Patenli iki genç, seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Hem kendi can güvenliklerini hem de trafiği tehlikeye atan 2 kişi trafikte uzun süre bu şekilde ilerledi. Patenli gençler akan trafiğe aldırış etmeden bu şekilde ilerledi. Ardından da otobüsün durmasıyla caddede gözden kayboldular. O anlar aynı yönde ilerleyen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.