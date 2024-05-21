Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Olay, Pendik Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Patenli iki genç, seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Hem kendi can güvenliklerini hem de trafiği tehlikeye atan 2 kişi trafikte uzun süre bu şekilde ilerledi. Patenli gençler akan trafiğe aldırış etmeden bu şekilde ilerledi. Ardından da otobüsün durmasıyla caddede gözden kayboldular. O anlar aynı yönde ilerleyen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.