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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

İstanbul Pendik'te, seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli 2 kişi, hem kendi canlarını hiçe saydı hem de trafik güvenliğini tehlikeye attı. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
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Olay, Pendik Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Patenli iki genç, seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Hem kendi can güvenliklerini hem de trafiği tehlikeye atan 2 kişi trafikte uzun süre bu şekilde ilerledi. Patenli gençler akan trafiğe aldırış etmeden bu şekilde ilerledi. Ardından da otobüsün durmasıyla caddede gözden kayboldular. O anlar aynı yönde ilerleyen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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21 May 2024 - 09:40 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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