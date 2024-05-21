- Yaşam

Rumen vatandaşlarına vize muafiyeti

Romanya'nın kimlik kartı hamili vatandaşlarının, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Rumen vatandaşlarına vize muafiyeti mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Romanya'nın kimlik kartı hamili vatandaşlarının, Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

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21 May 2024 - 09:21 AA Ankara- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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