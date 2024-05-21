Sulama kanalında cansız bedeni bulundu

Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Mecid Barho, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Sulama kanalında arama yapan dalgıç polisler, gence Mecid'e ulaşamadı. Arama çalışmasının hızlandırılması için savcılık talimatıyla kanala verilen su kesildi. Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmasına bugün günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Yapılan aramada Barho'nun suya girdiği noktanın 5 kilometre uzağında Alihocalı Mahallesi yakınlarında cansız bedeni, bulundu. Dalgıç polisler tarafından çıkarılan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.