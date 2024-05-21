21 May 2024 - 08:42- Asayiş G:

Yolcu otobüsü ve kamyonet çarpıştı

Afyonkarahisar Sandıklı'da, yolcu otobüsü ve kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada 3’ü ağır 17 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ve kamyonet çarpıştı mask
Yolcu otobüsü ve kamyonet çarpıştı
Yolcu otobüsü ve kamyonet çarpıştı
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Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Okan Öztürk idaresindeki 35 BEU 676 plakalı yolcu otobüsü ile sürücüsü henüz bilinmeyen sulama borusu yüklü 03 RH 257 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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21 May 2024 - 08:42 DHA Afyonkarahisar- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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