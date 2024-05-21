- Asayiş

DHKP-C ve MLKP operasyonu

İzmir merkezli 9 kentte, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine finansman sağladığı öne sürülen 40 şüpheliden 30'u jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

DHKP-C ve MLKP operasyonu mask
DHKP-C ve MLKP operasyonu
DHKP-C ve MLKP operasyonu
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte finansman sağladığı iddia edilen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri MİT desteği ile önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 30 şüpheli yakalanırken, hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, 5'i yurt dışında olmak üzere 8 şüphelinin de firarda olduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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21 May 2024 - 08:42 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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