DHKP-C ve MLKP operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte finansman sağladığı iddia edilen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri MİT desteği ile önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 30 şüpheli yakalanırken, hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, 5'i yurt dışında olmak üzere 8 şüphelinin de firarda olduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.