17 kentte Narkoçelik-18 operasyonu

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 17 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-18" operasyonlarında; 1 ton 57 kg uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 272 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.