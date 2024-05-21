- Asayiş

Sultanbeyli'de yangın

Sultanbeyli, Aytop Gıdacılar Sanayi Sitesi'nde bulunan soğuk hava deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Sultanbeyli'de yangın
Sultanbeyli'de yangın
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Yangın, saat 04.15 sıralarında Battalgazi Mahallesi Aytop Gıdacılar Sanayi Sitesi'nde bulunan soğuk hava deposunda çıktı. İddiaya göre, elektrik arızasından kaynaklanan nedenle başlayan alevler kısa sürede depoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.

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21 May 2024 - 07:00 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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