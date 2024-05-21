Sultanbeyli'de yangın

Yangın, saat 04.15 sıralarında Battalgazi Mahallesi Aytop Gıdacılar Sanayi Sitesi'nde bulunan soğuk hava deposunda çıktı. İddiaya göre, elektrik arızasından kaynaklanan nedenle başlayan alevler kısa sürede depoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.