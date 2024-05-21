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Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası Türkiye'de ilan edilen milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.

Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi
Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurulmuştu. İlan edilen milli yas nedeniyle ülkede bayraklar yarıya indirildi.

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21 May 2024 - 06:30 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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