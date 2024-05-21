Motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oldu

Kaza, dün öğle saatlerinde Denizli-Çivril karayolu Denizler kavşağında meydana geldi. Yolda hasarlı haldeki motosiklet ve sürücüsünün yerde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi, yerde yatan Aslan Becit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından Becit'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede yolda fren izlerinin bulunduğu, motosiklette yapılan incelemede ise başka bir aracın çarpma izleri olduğu tespit edildi. Jandarma motosiklete çarparak sürücüsünün ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan aracın sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
# Motosiklet, ölümüne, sürücüsünün, Neden, öldü, bir, ardından, ISE, olduğu, edildi, geldi, meydana, soruşturma
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.