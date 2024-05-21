- Kültür & Sanat

Kayseri'de "Müzeler Haftası" kapsamında etkinlik

Kayseri'de "Müzeler Haftası" düzenlenen programla kutlandı.

Kayseri'de "Müzeler Haftası" kapsamında etkinlik mask
Kayseri'de "Müzeler Haftası" kapsamında etkinlik
Kayseri'de "Müzeler Haftası" kapsamında etkinlik
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Kayseri'de Müze Müdürlüğü tarafından Müzeler Haftası kapsamında bir hafta sürecek etkinlikler başladı.

Bu kapsamda Kayseri Müzesi'nde Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "Karma Heykel Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Öğrencilerinin müzik dinletisinin yer aldığı programda, davetliler sergilenen eserleri inceledi.

Müze Müdürü Gökhan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de Müzeler Haftası'nın etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Kayseri'nin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve kadim bir kent olduğunu ifade eden Yıldız, hafta kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarıyla çeşitli etkinlikler yapacaklarını belirtti.

Yıldız, hafta kapsamında vatandaşları etkinliklere davet etti.

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21 May 2024 - 05:23 AA Kayseri- Kültür & Sanat

Mahreç  Anadolu Ajansı

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