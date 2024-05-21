Kayseri'de "Müzeler Haftası" kapsamında etkinlik

Kayseri'de Müze Müdürlüğü tarafından Müzeler Haftası kapsamında bir hafta sürecek etkinlikler başladı.
Bu kapsamda Kayseri Müzesi'nde Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "Karma Heykel Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.
Öğrencilerinin müzik dinletisinin yer aldığı programda, davetliler sergilenen eserleri inceledi.
Müze Müdürü Gökhan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de Müzeler Haftası'nın etkinliklerle kutlandığını söyledi.
Kayseri'nin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve kadim bir kent olduğunu ifade eden Yıldız, hafta kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarıyla çeşitli etkinlikler yapacaklarını belirtti.
Yıldız, hafta kapsamında vatandaşları etkinliklere davet etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.