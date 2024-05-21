Niğde'de kara kalem resim sergisi

Niğde Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Gümüşler Örenyeri'nde açılan sergide, iki kolu protez olan Melih Ünlüer'in yaptığı 25 kara kalem eseri sergilendi.
Vali Cahit Çelik, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sergide olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Müzeler Haftası dolayısıyla etkinliklerin devam edeceğini belirten Çelik, serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.
Serginin sahibi Melih Ünlüer de serginin 5 gün açık kalacağını belirterek, vatandaşları davet etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.