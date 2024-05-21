Kirmir Çayı kıyısında flamingolar görüntülendi

İlçeye bağlı Kayabükü Mahallesi'nde yaşayanlar, Kirmir Çayı kıyısındaki flamingolara fotoğrafladı.
Mahalle sakini Muammer Köksal, her yıl flamingoların mahallelerine geldiğini söyledi.
Daha öncesinde leyleklerin gelerek mahallelerindeki çatılara ve bacalara yuvalarını kurduklarını belirten Köksal, "Burada uzun senelerdir bu kışları, flamingoları görüyoruz. Kuş fotoğrafçıları için burası çok önemli bir alan. Bunun yanında daha çok sayıda kuşu burada görebiliyorsunuz." dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.