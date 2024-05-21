- Çevre

Kirmir Çayı kıyısında flamingolar görüntülendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kirmir Çayı kıyısına flamingolar geldi.

Kirmir Çayı kıyısında flamingolar görüntülendi
Kirmir Çayı kıyısında flamingolar görüntülendi
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İlçeye bağlı Kayabükü Mahallesi'nde yaşayanlar, Kirmir Çayı kıyısındaki flamingolara fotoğrafladı.

Mahalle sakini Muammer Köksal, her yıl flamingoların mahallelerine geldiğini söyledi.

Daha öncesinde leyleklerin gelerek mahallelerindeki çatılara ve bacalara yuvalarını kurduklarını belirten Köksal, "Burada uzun senelerdir bu kışları, flamingoları görüyoruz. Kuş fotoğrafçıları için burası çok önemli bir alan. Bunun yanında daha çok sayıda kuşu burada görebiliyorsunuz." dedi.

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21 May 2024 - 04:27 AA Ankara/ Beypazari- Çevre

Mahreç  Anadolu Ajansı

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