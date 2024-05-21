21 May 2024 - 04:25- Asayiş G:

Firari 7 hükümlü yakalandı

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

Firari 7 hükümlü yakalandı mask
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, haklarında çeşitli suçlardan 2 ila 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P, M.A, T.M, B.S, Ş.Ç, A.U. ve E.Ö'yü yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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21 May 2024 - 04:25 AA Yozgat- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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