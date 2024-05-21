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Etimesgut'ta inşaatta vinç halatı koptu; baba- oğul öldü

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, inşaatta vinç halatının kopması sonucu üzerine tahta düşen inşaat işçisi Sıddık Küçükşahin (50) ile oğlu Vefa Küçükşahin (24), hayatını kaybetti.

Etimesgut'ta inşaatta vinç halatı koptu; baba- oğul öldü mask
Etimesgut'ta inşaatta vinç halatı koptu; baba- oğul öldü
Etimesgut'ta inşaatta vinç halatı koptu; baba- oğul öldü
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Olay, sabah saatlerinde Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi, 2515'inci Caddede devam eden bir firmaya ait iş yeri inşaatında meydana geldi. Vinçle inşaata tahta taşınırken, halat koptu. Vinçten düşen tahtalar inşaatta çalışan Sıddık Küçükşahin ile oğlu Vefa Küçükşahin'in üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlunun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 7 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

 

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21 May 2024 - 03:33 DHA Ankara/ Etimesgut- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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