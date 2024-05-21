Etimesgut'ta inşaatta vinç halatı koptu; baba- oğul öldü

Olay, sabah saatlerinde Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi, 2515'inci Caddede devam eden bir firmaya ait iş yeri inşaatında meydana geldi. Vinçle inşaata tahta taşınırken, halat koptu. Vinçten düşen tahtalar inşaatta çalışan Sıddık Küçükşahin ile oğlu Vefa Küçükşahin'in üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlunun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 7 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.