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"Okullar Sporla Daha da Güzel" projesi Kırıkkale'de tanıtıldı

Kırıkkale'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Okullar Sporla Daha da Güzel" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

"Okullar Sporla Daha da Güzel" projesi Kırıkkale'de tanıtıldı mask
"Okullar Sporla Daha da Güzel" projesi Kırıkkale'de tanıtıldı
"Okullar Sporla Daha da Güzel" projesi Kırıkkale'de tanıtıldı
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Şehit Mustafa Uğurelli Ortaokulu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Mehmet Makas, projenin 23 okulda 40 ayrı branşta devam eden bir proje olduğunu söyledi.

Makas, her şeyin hayal ile başlayacağını, devletin ve Cumhurbaşkanlığının liderliğinde Türkiye'de son 20-25 senede birçok projenin olduğunu belirterek, "Gelecekte dünyaya nizam versin diye yüce Türk milletinin dünyayı yöneteceğini, adalet ve hoşgörü yayacağını hayal edeceğiz. Burada yapılan proje siz kıymetli gençlerimize yatırımdır." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş de bu kadar genç nüfusunun olduğu bir ülkede çocukların israf edilmemesi gerektiğini ifade ederek, spor ve sağlık anlamında gençlere destek olabilecek bir proje olduğunu dile getirdi.

Vali Makas ve protokol üyeleri daha sonra okuldaki spor salonlarını gezerek öğrencilerle sohbet etti.

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21 May 2024 - 03:31 AA - Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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