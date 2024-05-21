Hentbol Erkekler Süper Liginde Beşiktaş galip

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 16-13 önde kapatan Beşiktaş Safi Çimento, mücadeleden de 37-36 galip ayrıldı. Karşılaşmayı Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel ile Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic de takip etti.

Beş maçlık seride üç galibiyet alanın şampiyon olacağı Hentbol Erkekler Süper Ligi Play-Off Final Serisi’nde ikinci maç 22 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'de yine Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.

KADINLAR SÜPER LİGİ'NDE KONYAALTI BELEDİYESİ ÜÇÜNCÜ OLDU

2023-2024 sezonu Kadınlar Süper Ligi Sıralama Etabı Üçüncülük serisinde bugün oynanan maçı kazanarak rakibi Kastamonu Belediyesi'ne karşı 2-0'lık üstünlük sağlayan Konyaaltı Belediyesi, Kadınlar Süper Ligi'ni üçüncü olarak tamamladı.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da bugün oynanan maçta Konyaaltı Belediyesi, rakibi Kastamonu Belediyesi'ni 43-39 yendi ve seride 2-0 yaparak lig üçüncüsü oldu. Müsabaka sonrasında yapılan tören ile Konyaaltı Belediyesi'ne plaket ve madalyaları THF Asbaşkanı Ediz Erkovan ve THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan takdim etti.

Kadınlar Süper Ligi'nde 5/6 Sıralama serisinde bugün oynanan maçta ise Görele Belediyesi, Bursa BBSK'yı 33-32'lik skor ile mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı. Serinin galibi üçüncü maçta belirlenecek. Galip olan takım Kastamonu Belediyesi ile lig dördüncülüğü için karşılaşacak. Serinin mağlubu ise ligi altıncı sırada tamamlayacak.

Sıralama Etabı’nda bugün oynanan yedincilik serisi maçında ise Üsküdar Belediyesi, İzmir BBSK'yı 41-35 yenerek seride 2-0'lık üstünlük yakaladı ve Kadınlar Süper Ligi'ni yedinci sırada tamamladı.

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