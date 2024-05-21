21 May 2024 - 02:34 - Asayiş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sağ şeritten giden kamyonet aniden en sol şeride geçerek bariyerlere çarptı. O anlar bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.