Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza

Kaza, 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Sağ şeritten giden kamyonet hızla en sol şeride geçerek bariyerlere çarptı. Kaza anı aynı istikamette ilerleyen bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sağ şeritten giden kamyonet aniden en sol şeride geçerek bariyerlere çarptı. O anlar bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.