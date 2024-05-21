İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası başladı

Antalya’nın Serik ilçesinde Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 20 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya; Türkiye, Fransa, Polonya, Belçika, Yunanistan, İngiltere, Almanya, İskoçya, Galler, Ukrayna, İtalya, Sırbistan ve Danimarka katıldı. 13 ülkenin milli takımlarının katılımıyla düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, B grubundaki Galler - İngiltere, Yunanistan - Almanya maçları ile başladı. İngiltere, Galler’i 4-0 ile geçerken, Almanya ise Yunanistan’ı 1-0 mağlup etti.

İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, yarın C grubunda Ukrayna - İtalya, Sırbistan - Danimarka, A grubunda ev sahibi Türkiye - Fransa, Polonya - Belçika maçları ile devam edecek.

Türkiye ilk maçında yarın saat 17.00'de Serik İsmail Ogan Stadyumu'nda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gruplar şu şekilde:

A GRUBU: Türkiye, Fransa, Polonya, Belçika

B GRUBU: Yunanistan, İngiltere, Almanya, İskoçya, Galler

C GRUBU: Ukrayna, İtalya, Sırbistan, Danimarka