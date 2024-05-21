İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası başladı

Antalya’nın Serik ilçesinde Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 20 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya; Türkiye, Fransa, Polonya, Belçika, Yunanistan, İngiltere, Almanya, İskoçya, Galler, Ukrayna, İtalya, Sırbistan ve Danimarka katıldı. 13 ülkenin milli takımlarının katılımıyla düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, B grubundaki Galler - İngiltere, Yunanistan - Almanya maçları ile başladı. İngiltere, Galler’i 4-0 ile geçerken, Almanya ise Yunanistan’ı 1-0 mağlup etti.
İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, yarın C grubunda Ukrayna - İtalya, Sırbistan - Danimarka, A grubunda ev sahibi Türkiye - Fransa, Polonya - Belçika maçları ile devam edecek.
Türkiye ilk maçında yarın saat 17.00'de Serik İsmail Ogan Stadyumu'nda Fransa ile karşı karşıya gelecek.
İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gruplar şu şekilde:
A GRUBU: Türkiye, Fransa, Polonya, Belçika
B GRUBU: Yunanistan, İngiltere, Almanya, İskoçya, Galler
C GRUBU: Ukrayna, İtalya, Sırbistan, Danimarka
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.