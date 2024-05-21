21 May 2024 - 02:01 - Sağlık

Neden tuz tüketimini azaltmalısınız ?

Sağlık Bakanlığı: "Aşırı tuz kullanımı pek çok sağlık sorununa neden olmaktadır. Günlük tuz tüketimi, besinlerden aldığımız dâhil olmak üzere 5 gramla sınırlandırılmalıdır." ifadelerine yer verildi.