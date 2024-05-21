- Sağlık

Neden tuz tüketimini azaltmalısınız ?

Sağlık Bakanlığı: "Aşırı tuz kullanımı pek çok sağlık sorununa neden olmaktadır. Günlük tuz tüketimi, besinlerden aldığımız dâhil olmak üzere 5 gramla sınırlandırılmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Neden tuz tüketimini azaltmalısınız ? mask

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda:

"Aşırı tuz kullanımı pek çok sağlık sorununa neden olmaktadır. Günlük tuz tüketimi, besinlerden aldığımız dâhil olmak üzere 5 gramla sınırlandırılmalıdır.


AŞIRI TUZ KULLANIMI


• Hipertansiyona neden olur.

• Kalp damar hastalıkları riskini artırır.

• İnme riskini artırır.

• Kemik erimesi ve böbrek taşı riskini artırır." denildi.

# sağlık bakanlığı, tuz, tüketimi, medya, sosyal

21 May 2024 - 02:01 Ankara- Sağlık

Mahreç  Melisa Sapaz

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