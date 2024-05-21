Neden tuz tüketimini azaltmalısınız ?

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda:
"Aşırı tuz kullanımı pek çok sağlık sorununa neden olmaktadır. Günlük tuz tüketimi, besinlerden aldığımız dâhil olmak üzere 5 gramla sınırlandırılmalıdır.
AŞIRI TUZ KULLANIMI
• Hipertansiyona neden olur.
• Kalp damar hastalıkları riskini artırır.
• İnme riskini artırır.
• Kemik erimesi ve böbrek taşı riskini artırır." denildi.
Aşırı tuz kullanımı pek çok sağlık sorununa neden olmaktadır. Günlük tuz tüketimi, besinlerden aldığımız dâhil olmak üzere 5 gramla sınırlandırılmalıdır. #DünyaTuzaDikkatHaftası pic.twitter.com/FUNHKV67JX
— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) May 20, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.