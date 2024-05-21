İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda:

"Vatan sevgisi ENGEL tanımaz!

Engelliler Haftası dolayısıyla Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nda engelli bireyler için temsili askerlik töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende engelli bireyler, askeri üniforma giyerek temsili olarak temel askerlik eğitimi aldı ve daha sonra yemin ederek asker olma sevincini yaşadı.

Temsili yemin töreni, askerlik görevlerini tamamlayan engelli erlere hizmet belgeleri takdim edilmesinin ardından sona erdi." denildi.