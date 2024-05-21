İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda:
"Vatan sevgisi ENGEL tanımaz!
Engelliler Haftası dolayısıyla Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nda engelli bireyler için temsili askerlik töreni düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende engelli bireyler, askeri üniforma giyerek temsili olarak temel askerlik eğitimi aldı ve daha sonra yemin ederek asker olma sevincini yaşadı.
Temsili yemin töreni, askerlik görevlerini tamamlayan engelli erlere hizmet belgeleri takdim edilmesinin ardından sona erdi." denildi.
Vatan sevgisi ENGEL tanımaz! ??
Engelliler Haftası dolayısıyla Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nda engelli bireyler için temsili askerlik töreni düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende engelli bireyler, askeri üniforma giyerek temsili… pic.twitter.com/i8yk2MvUlb
— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) May 20, 2024
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.